Кузнецов принес сборной России первое очко в матче с Казахстаном

47-я ракетка мира Андрей Кузнецов вывел сборную России вперед в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса с командой Казахстана.

Сегодня Кузнецов играл с Александром Недовесовым, занимающим 215-ю строчку в рейтинг-листе ATP. Начало встречи в Москве было отложено из-за дождя, помешавшего игрокам выйти на корт вчера.



Андрей одержал победу в четырех партиях со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5. Кузнецов выполнил 5 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки.



Во следующем матче игрового дня второй номер сборной России Евгений Донской сыграет с лидером казахов Михаилом Кукушкиным. Позже состоится парная встреча.







