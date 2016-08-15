День в истории. Елене Годиной - 39!

Сегодня, 17 сентября, исполняется 39 лет известной российской волейболистке Елене Годиной.

Свою карьеру спортсменка начала в «Уралочке» За свердловский клуб волейболистка провела семь сезонов и семь раз выиграла чемпионат России. В составе московского «Динамо» Година трижды становилась чемпионкой страны. Кроме этого волейболистка играла в зарубежных чемпионатах: Хорватии, Японии, Турции, Испании, Италии. В октябре 2011 завершила карьеру игрока и перешла на работу советником генерального директора ЖВК «Динамо».

В сборной России Година дебютировала в 1995 году. В составе национальной команды трижды участвовала в Олимпийских играх, трижды в чемпионатах мира, 6 раз в чемпионатах Европы.

Година является десятикратной чемпионкой России, чемпионкой Хорватии («Дубровник»), Турции («Эджзаджибаши»), Испании («Тенерифе Маричаль»), трехкратной победительницей Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов ЕКВ. В сборной России стала серебряным призером ОИ-2000, чемпионкой мира (2006), трехкратной чемпионкой Европы.