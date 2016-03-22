Антон Шипулин: Планирую выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону

Олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что планирует выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону.

- В прошлом году, к сожалению, не смог выступить в гонках из-за болезни. В этом году планируем выступить во всех гонках чемпионата, надеюсь никаких форс-мажорных обстоятельств, которые этому смогут помешать не случится. В эстафете побегу, если будет набрана команда от моего региона, Свердловская область, - цитирует Шипулина Rusbiathlon.ru.

Чемпионат России по летнему биатлону 2016 пройдет в Чайковском с 20 по 26 сентября. 22 сентября состоятся индивидуальные гонки, 24-го - спринты, 25-го - эстафеты.