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Антон Шипулин: Планирую выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону

Елена Корсунская
Источник:  Biathlonrus.comКомментарии

Олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что планирует выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону.

- В прошлом году, к сожалению, не смог выступить в гонках из-за болезни. В этом году планируем выступить во всех гонках чемпионата, надеюсь никаких форс-мажорных обстоятельств, которые этому смогут помешать не случится. В эстафете побегу, если будет набрана команда от моего региона, Свердловская область, - цитирует Шипулина Rusbiathlon.ru. 

Чемпионат России по летнему биатлону 2016 пройдет в Чайковском с 20 по 26 сентября. 22 сентября состоятся индивидуальные гонки, 24-го - спринты, 25-го - эстафеты. 

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