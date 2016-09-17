Павел Буре: Кубок мира даже круче Олимпиады

Экс-хоккеист сборной России Павел Буре поделился ожиданиями в преддверии Кубка мира.

- Кубок мира по своему статусу является очень серьезным соревнованием. Его вполне можно приравнять к хоккейному турниру на Олимпийских играх, куда, начиная с 1998 года, стали приезжать профессионалы. Я бы даже сказал, что он круче, потому что на Олимпиаду обычно приезжают с корабля на бал, не имея особого времени для подготовки, а здесь время на подготовку есть.

У россиян традиционно сильно нападение. Хочется отметить и вратарскую линию. Защитная линия у нашей команды не самая звездная, но играют ребята достаточно надежно, явных ошибок не наблюдается, - цитирует Буре «Свободная пресса».

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки. Матч Россия - Швеция пройдет завтра в 22:00 мск.