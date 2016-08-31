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Михаил Южный: Постараюсь восстановиться на 100 процентов до начала турнира в Петербурге

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от SpbOpen-2016.

- Как оцените соперников по вашей сетке? 
- Легкой сетки не могло получиться, судя по составу турнира в Петербурге. Мой соперник Типсаревич только восстановился, последние турниры показывал теннис хорошего уровня. Не зря обыграл Куэрри на старте US Open. Прогнозировать ничего бы не хотелось. Вся сетка хочет одного. И у меня такая же цель.

- Каково ваше физическое состояние? На US Open вы сыграли всего шесть геймов против Джоковича и отказались продолжать матч из-за травмы.
- Я не могу сказать, что восстановился на 100 процентов. Я почти не тренировался в Москве на прошлой неделе. Без больших нагрузок нога не беспокоит. Надеюсь, за оставшееся время я буду готов на 100 процентов.

- Чем нужен этот турнир?
- Исторически сложилось, это единственный турнир, который я ни разу не пропустил и где меня тепло принимают из года в год. Как бы ни играл, все равно его чувствую. Это один из немногих турниров, где мне пошли навстречу в тяжелые времена. В прошлом году мне дали вайлд кард, благодаря Александру Медведеву. Это дорогого стоит. Я возвращаюсь сюда и заряжаюсь петербургской энергией. Мне приятно одну неделькув году бывать на действительно домашнем турнире. Поэтому и возвращаюсь, и надеюсь, смогу это делать не один раз, пока играю, - приводит слова Южного корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, SpbOpen-2016 пройдет в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ» с 19 по 25 сентября. В турнире примет участие швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP.

Южный в первом круге сыграет с сербом Янко Типсаревичем.

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