Андрей Кузнецов: Периодически появлялись судороги в кистях

Российский теннисист Андрей Кузнецов, принесший своей сборной первое очко в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана, заявил, что во время встречи с Александром Недовесовым у него сводило кисти рук от холода.

Кузнецов обыграл Недовесова со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5, после чего сборная России повела в матче со счетом 1-0.

«Шло все хорошо в третьем сете, но, может быть, моей ошибкой стало решение снять майку, - сказал Кузнецов на пресс-конференции. - Начались судороги в кистях рук в конце третьего сета. И в четвертом сете, когда подавал на матч в первый раз, при счете 30:0 не мог перехватить ракетку. Судороги то появлялись, то пропадали».

В то же время Кузнецов отметил, что не холодная погода стала причиной трудностей в матче. «Условия были одинаковыми для нас. Он хороший игрок. Трудно было играть, потому что он все время играл резаными мячами, надо было обрабатывать их четыре сета», - сказал россиянин.

На Кузнецова, по его словам, не повлияла отмена матчей в пятницу из-за дождя. «Все были готовы, прогноз был плохой. Ожидали что не сыграем. В плане тренировок легкий был день», - заметил теннисист.