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Александр Лебзяк: Думаю, у Алояна все будет нормально. Он применял капли до соревнований

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2016 по боксу Александр Лебзяк прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе серебряного призера Игр Миши Алояна.

- Думаю, все будет нормально. Этот препарат разрешен вне соревнований — это тот же «Нафтизин». Сейчас они определят. Миша начинал соревнования 15 августа, если прием препарата был до, тогда все в порядке. Если во время… Но я думаю, что все нормально. Он, конечно, принимал капли до соревнований. Тем более нас проверяли. Мы больше недели жили в Рио-де-Жанейро до Олимпиады, нас, наверное, семь или восемь раз проверили всех. Очень много. Думаю, всё будет хорошо, мы победим, - рассказал Лебзяк.

Российский боксер Миша Алоян, ставший серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 51 кг, оказался в списке спортсменов, проваливших положительный допинг-тест на Играх, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Из обнародованных хакерами в минувший четверг документов следует, что Алоян провалил допинг-тест, который был сдан 21 августа, в последний соревновательный день Игр-2016 в Рио. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.

Алоян завоевал серебряную медаль на Играх в Рио в весовой категории до 52 килограммов. Россиянин также является обладателем бронзовой награды лондонской Олимпиады-2012 и двукратным чемпионом мира. Ранее группа хакеров Fancy Bears обнародовала документы, из которых следовало, что WADA разрешало в разные годы применять запрещенные препараты в терапевтических целях американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также 4-кратной олимпийской чемпионке гимнастке Симоне Байлз.

Миша Алоян завоевал серебряную медаль в Рио-де-Жанейро и бронзу на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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