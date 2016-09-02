Александр Медведев: Чудеса медицины позволили Бердыху преодолеть последствия аппендицита. Он приедет на SpbOpen-2016

Генеральный директор SpbOpen-2016 Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.

- Настроение российских болельщиков приподнятое, потому что Кузнецов обыграл своего казахстанского соперника, и Россия вышла вперед. Мы решили, что температура на корте будет плюс девять (смеется). Это шутка.

Из первой десятки будет три игрока, а не два, как в прошлом году. Мы очень рады, что Бердых, несмотря на аппендицит, приедет. Чудеса медицины позволили преодолеть. Вавринка сократил срок почивания на лаврах и приедет - это тоже важно. Был риск с Раоничем, но все в порядке - он приедет, будет играть.

- Заявленные игроки могут сняться без последствий только в случае травмы. Ситуация с Багдатисом - именно такая, - приводит слова Медведева корреспондент Spb.Sovspor.ru.

Напомним, SpbOpen-2016 пройдет в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ» с 19 по 25 сентября. В турнире примет участие швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP.