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Александр Медведев: Чудеса медицины позволили Бердыху преодолеть последствия аппендицита. Он приедет на SpbOpen-2016

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Генеральный директор SpbOpen-2016 Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.

 - Настроение российских болельщиков приподнятое, потому что Кузнецов обыграл своего казахстанского соперника, и Россия вышла вперед. Мы решили, что температура на корте будет плюс девять (смеется). Это шутка. 

Из первой десятки будет три игрока, а не два, как в прошлом году. Мы очень рады, что Бердых, несмотря на аппендицит, приедет. Чудеса медицины позволили преодолеть. Вавринка сократил срок почивания на лаврах и приедет - это тоже важно. Был риск с Раоничем, но все в порядке - он приедет, будет играть.

- Изначально на турнир были заявлены Багтадис, Гулбис. У них травмы?
- Заявленные игроки могут сняться без последствий только в случае травмы. Ситуация с Багдатисом - именно такая, - приводит слова Медведева корреспондент Spb.Sovspor.ru.

Напомним, SpbOpen-2016 пройдет в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ» с 19 по 25 сентября. В турнире примет участие швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP.  

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