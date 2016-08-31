Виктор Троицки: С большим удовольствием возвращаюсь в Петербург

Сербский теннисист Виктор Троицки на пресс-конференции, посвященной SpbOpen-2016, рассказал о возможности общения с журналистами на русском языке.

- Не могу говорить на русском. Говорю не очень хорошо, но понимаю. Извините меня. Больше будет английского языка. Я с большим удовольствием возвращаюсь сюда, это прекрасный турнир. Не случайно, он был признан лучшим в своей категории. Для меня это один из самых красивых городов в мире, мне очень нравится здесь. Я уже добивался успеха в Москве. Надеюсь, удастся добиться его и здесь, - приводит слова Троицки корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, SpbOpen-2016 пройдет в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ» с 19 по 25 сентября. В турнире примет участие швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP.

Соперником Троицки в первом круге будет португалец Гаштао Элиаш.