SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда
17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.
По ее итогам определились пары соперников, которые встретятся в первом круге:
Стэн Вавринка (Швейцария, 1) начнет борьбу со второго круга.
Диего Шварцман (Аргентина) - Лукаш Росол (Чехия)
Душан Лайович (Сербия) - Фернандо Вердаско (Испания)
Виктор Троицки (Сербия, 7) - Гаштао Элиаш (Португалия)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) начнет борьбу со второго круга
Адриан Маннарино (Франция) - Ричардас Беранкис (Литва)
Андрей Рублев (Россия, wild card) - Михаил Кукушкин (Казахстан)
Жоао Соуза (Португалия, 8) - победитель квалификации
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 6) - победитель квалификации
Паоло Лоренци (Италия) - победитель квалификации
Евгений Донской (Россия) - Андрей Кузнецов (Россия)
Томаш Бердых (Чехия, 3) начнет борьбу со второго круга
Александр Зверев (Германия, 5) - Карен Хачанов (Россия, wild card)
Александр Бублик (Россия, wild card) - победитель квалификации
Янко Типсаревич (Сербия) - Михаил Южный (Россия)
Милош Раонич (Канада, 2) начнет борьбу со второго круга
Напомним, SpbOpen-2016 пройдет в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ» с 19 по 25 сентября. В турнире примет участие швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP.