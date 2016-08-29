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SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.

По ее итогам определились пары соперников, которые встретятся в первом круге: 

Стэн Вавринка (Швейцария, 1) начнет борьбу со второго круга.

Диего Шварцман (Аргентина) - Лукаш Росол (Чехия)

Душан Лайович (Сербия) - Фернандо Вердаско (Испания) 

Виктор Троицки (Сербия, 7) - Гаштао Элиаш (Португалия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) начнет борьбу со второго круга

Адриан Маннарино (Франция) - Ричардас Беранкис (Литва)

Андрей Рублев (Россия, wild card) - Михаил Кукушкин (Казахстан)

Жоао Соуза (Португалия, 8) - победитель квалификации

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 6) - победитель квалификации

Паоло Лоренци (Италия) - победитель квалификации 

Евгений Донской (Россия) - Андрей Кузнецов (Россия)

Томаш Бердых (Чехия, 3) начнет борьбу со второго круга

Александр Зверев (Германия, 5) - Карен Хачанов (Россия, wild card)

Александр Бублик (Россия, wild card) - победитель квалификации

Янко Типсаревич (Сербия) - Михаил Южный (Россия)

Милош Раонич (Канада, 2) начнет борьбу со второго круга 

Напомним, SpbOpen-2016 пройдет в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ» с 19 по 25 сентября. В турнире примет участие швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP.  

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