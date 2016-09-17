Валерий Каменский: Нападение в сборной России по именам очень сильное

Известный форвард сборной СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы сборной России на Кубке мира в Торонто.

- Наша команда, по-моему, единственная, которая имеет в своем составе хоккеистов не из-за океана, а из отечественной лиги — КХЛ. Шипачев, Дадонов, Панарин являются, на мой взгляд, нашей ударной силой в атаке — за счет сыгранности, быстроты и желания. И кто скажет, что они уступают тем же представителям заокеанской лиги? Вообще, нападение по именам у нас очень сильное, скорее всего, в составе собраны все сильнейшие на сегодняшний момент форварды. Конечно, вполне можно было включить Радулова, Мозякина, Ковальчука. Но, во-первых, тренерам виднее и им отвечать за игру и результат, а во-вторых, заявка не резиновая, - цитирует Каменского «Свободная Пресса».

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки. Матч Россия - Швеция пройдет завтра в 22:00 мск.