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Валерий Каменский: Нападение в сборной России по именам очень сильное

Елена Корсунская
Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Известный форвард сборной СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы сборной России на Кубке мира в Торонто. 

- Наша команда, по-моему, единственная, которая имеет в своем составе хоккеистов не из-за океана, а из отечественной лиги — КХЛ. Шипачев, Дадонов, Панарин являются, на мой взгляд, нашей ударной силой в атаке — за счет сыгранности, быстроты и желания. И кто скажет, что они уступают тем же представителям заокеанской лиги? Вообще, нападение по именам у нас очень сильное, скорее всего, в составе собраны все сильнейшие на сегодняшний момент форварды. Конечно, вполне можно было включить Радулова, Мозякина, Ковальчука. Но, во-первых, тренерам виднее и им отвечать за игру и результат, а во-вторых, заявка не резиновая, - цитирует Каменского «Свободная Пресса». 

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки. Матч Россия - Швеция пройдет завтра в 22:00 мск. 

Матч

Россия - Швеция

Место и дата

18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия - Швеция на Кубке мира?

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