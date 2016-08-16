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Юрий Маричев: Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме ВФВ

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Будущее главного тренера женской сборной России Юрия Маричева определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола.

- Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме федерации, где я буду отчитываться. Пока я ничего не знаю, - сказал Маричев ТАСС. 

Напомним, что женская сборная России под руководством Юрия Маричева осталась без медалей на Играх в Рио, проиграв в четвертьфинале в трех сетах команде Сербии. 

Президиум ВФВ пройдет 23 сентября. 

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