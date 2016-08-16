Юрий Маричев: Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме ВФВ

Будущее главного тренера женской сборной России Юрия Маричева определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола.

- Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме федерации, где я буду отчитываться. Пока я ничего не знаю, - сказал Маричев ТАСС.

Напомним, что женская сборная России под руководством Юрия Маричева осталась без медалей на Играх в Рио, проиграв в четвертьфинале в трех сетах команде Сербии.

Президиум ВФВ пройдет 23 сентября.