Юрий Маричев: Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме ВФВ
Будущее главного тренера женской сборной России Юрия Маричева определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола.
- Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме федерации, где я буду отчитываться. Пока я ничего не знаю, - сказал Маричев ТАСС.
Напомним, что женская сборная России под руководством Юрия Маричева осталась без медалей на Играх в Рио, проиграв в четвертьфинале в трех сетах команде Сербии.
Президиум ВФВ пройдет 23 сентября.
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