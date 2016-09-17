Гол Дьякова помог «Томи» победить «Арсенал»

Встреча, состоявшаяся в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 25-й минуте забил защитник томичей Виталий Дьяков.

«Томь» одержала домашнюю победу над тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура РФПЛ.

После семи туров в активе «Томи» семь очков и девятое место, у «Арсенала» - пять очков и 14-я позиция.

25 сентября «Арсенал» проведет домашний матч с «Тереком», а на следующий день «Томь» сыграет на выезде с «Рубином».

РФПЛ

7-й тур