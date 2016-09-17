Гол Дьякова помог «Томи» победить «Арсенал»
«Томь» одержала домашнюю победу над тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура РФПЛ.
Встреча, состоявшаяся в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 25-й минуте забил защитник томичей Виталий Дьяков.
После семи туров в активе «Томи» семь очков и девятое место, у «Арсенала» - пять очков и 14-я позиция.
25 сентября «Арсенал» проведет домашний матч с «Тереком», а на следующий день «Томь» сыграет на выезде с «Рубином».
РФПЛ
7-й тур
Матч
Голы
Дьяков 25 (1:0).
Состав
Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бордачёв, Чуперка, Дроппа, Бикфалви (Ковальчук, 60), Комбаров, Самодин (Касьян, 85), Пугин
Арсенал: Левашов, Вергара, Горбатюк, Тесак (Горбатенко, 66), Айдов, Форбс, Стеклов, Рыжков (Берхамов, 46), Шешуков (Аппаев, 84), Власов, Мухаметшин
Предупреждения:
нет - Айдов, 55; Горбатюк, 56; Берхамов, 68
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
17 сентября 14:00, Труд, Текстовая трансляция