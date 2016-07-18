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Александр Недовесов: Решение арбитра повлияло на результат

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Казахстанский теннисист Александр Недовесов, уступивший в первом матче стыковой встречи за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса россиянину Андрею Кузнецову, заявил, что спорное решение судьи на вышке в конце четвертой партии повлияло на результат.

В первом матче Андрей Кузнецов обыграл Александра Недовесова со счетом 6:36:45:77:5, после чего сборная России повела у команды Казахстана со счетом 1-0. В концовке четвертой партии Кузнецов удачно оспорил решение судьи на линии, взяв «челлендж», после чего судья отдал ему очко, в то время как представители казахстанской стороны настаивали на переигровке.

«Я отчетливо слышал выкрик линейного судьи. По правилам, если выкрик мешает совершить удар, назначается переигровка. Арбитр решил иначе. Человеческий фактор. Этот момент, естественно, повлиял на результат. Иначе была бы возможность выиграть гейм», - сказал Недовесов.

Недовесов поблагодарил за помощь большую группу болельщиков из Казахстана, присутствовавших на матче. «Болельщики помогали, они, наверное, оживили матч, - отметил теннисист. - К концу и российские болельщики активнее болеть начали».

По словам Недовесова, в целом он провел хороший матч. «Но два удачных приема Кузнецова в концовке немного надломили», - признался спортсмен.
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