Павлюченко и Паршивлюк выйдут с первых минут в матче «Урал» - «Анжи»
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала на матч седьмого тура чемпионата России.
«Урал»: Арапов, Динга, Кулаков, Фонтанелло, Серченков, Лунгу, Чантурия, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Павлюченко.
«Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Менса, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Маевский, Георгиевский, Бериша, Обертан.
Матч «Урал» - «Анжи» состоится сегодня в 16:30 мск.
Матч
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Кулаков, Меркулов, Динга, Фидлер, Емельянов, Серченков, Лунгу, Павлюченко, Чантурия
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Паршивлюк, Маевский, Георгиевский, Бериша, Обертан
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически