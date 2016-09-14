«Барселона» разгромила «Леганес», Месси оформил дубль
Футболисты «Барселоны» одержали уверенную гостевую победу над дебютантом примеры «Леганесом» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата Испании.
Оправившийся от травмы подколенного сухожилия Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и уже на 15-й минуте замкнул прострел Луиса Суареса.
GOALLLLLL!!!!! Leo Messi puts Barça ahead in Butarque against Leganés #FCBlive pic.twitter.com/cfOipZQeCO— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 сентября 2016 г.
До конца первого тайма успели отличиться Суарес и Неймар. На 55-й минуте Месси реализовал пенальти, заработанный Неймаром, а затем Рафинья Алькантара отправил в ворота «Леганеса» пятый мяч. В концовке встречи Пирес все же сумел огорчить Марка-Андре тер Штегена.
Напомним, в 3-м туре примеры подопечные Луиса Энрике неожиданно потеряли очки в домашнем матче с «Алавесом» (1:2), что дало возможность «Реалу» единолично возглавить турнирную таблицу.
21 сентября в центральном матче 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с мадридским «Атлетико».
Матч
Леганес - Барселона - 1:5 (0:3)
Голы
Месси 15 (0:1). Суарес Л. 31 (0:2). Неймар 44 (0:3). Месси 55 (0:4 - пен.). Рафинья 64 (0:5). Пирес 80 (1:5).
Состав
Леганес: Серантес, Бустинса, Диас, Инсуа, Меджани (Перес, 46), Пирес, Састре, Лопес (Шимановски, 61), Рико, Мачис (Рамос, 61), Коне
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич (Туран, 57), Рафинья, Маскерано, Иньеста (Суарес Д., 65), Месси, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 56)
Предупреждения:
Меджани, 27; Диас, 40; Бустинса, 54; Рамос, 87 - Ракитич, 24; Неймар, 80
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
17 сентября 14:00, Бутарке, Онлайн-трансляция