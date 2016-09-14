«Барселона» разгромила «Леганес», Месси оформил дубль

Футболисты «Барселоны» одержали уверенную гостевую победу над дебютантом примеры «Леганесом» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Оправившийся от травмы подколенного сухожилия Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и уже на 15-й минуте замкнул прострел Луиса Суареса.

GOALLLLLL!!!!! Leo Messi puts Barça ahead in Butarque against Leganés #FCBlive pic.twitter.com/cfOipZQeCO — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 сентября 2016 г.

До конца первого тайма успели отличиться Суарес и Неймар. На 55-й минуте Месси реализовал пенальти, заработанный Неймаром, а затем Рафинья Алькантара отправил в ворота «Леганеса» пятый мяч. В концовке встречи Пирес все же сумел огорчить Марка-Андре тер Штегена.



Напомним, в 3-м туре примеры подопечные Луиса Энрике неожиданно потеряли очки в домашнем матче с «Алавесом» (1:2), что дало возможность «Реалу» единолично возглавить турнирную таблицу.



21 сентября в центральном матче 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с мадридским «Атлетико».



