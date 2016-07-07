Борис Майоров: Бригада вратарей в сборной России – одна из лучших

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о главном козыре в нашей команде.

- Среди наших пятерок трудно найти так называемое «слабое звено», - рассуждает Борис Майоров. – Ведь даже Иван Телегин, казалось бы новичок в национальной команде, и тот имеет опыт выступления за океаном. Пусть и не в НХЛ. Традиционно считается, что оборона у сборной России не ахти. Но при этом у нас одна из лучших бригад вратарей. И Семен Варламов, и Сергей Бобровский в контрольных матчах уже доказали, что вот они-то – отлично готовы к этому турниру.

Напомним, что сборная России начнет свое выступление на Кубке мира в воскресенье матчем со шведами.