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Александр Барабанов: Для СКА сейчас нет удобных соперников

Евгений Нарижный
Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе своей команды над «Барысом» (5:3).

– Нас подкосил ряд удалений. Соперники забили два гола, пришлось заново включаться в игру. Но мы сумели это сделать, так что все молодчики, всех с победой. Думаю, для нас сейчас вообще нет удобных соперников. Все настраиваются на игры с нами на сто процентов, со всеми играть тяжело. Нам надо быть к этому готовыми. В Екатеринбург едем побеждать, – сказал Барабанов в интервью СКА ТВ.

Напомним, СКА переиграл «Барыс» в Астане со счетом 5:3. По ходу матча армейцы проигрывали 1:3. У хозяев голы забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.

После 9 матчей СКА занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ с 20-ю очками, «Барыс» находится на 15-м месте с 7-ю очками в Восточной конференции.

Александр Барабанов в новом сезоне КХЛ провел 8 игр и набрал 6 (6+0) очков.

Матч

Барыс - СКА - 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)

Голы:

Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1). Коскиранта (Мозес), 13:13 (3:2). Плотников 45:49 (3:3 - бол.). Барабанов (Мозес), 46:35 (3:4). Гусев 57:46 (3:5).

Место и дата

16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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