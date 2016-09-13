Александр Барабанов: Для СКА сейчас нет удобных соперников

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе своей команды над «Барысом» (5:3).

– Нас подкосил ряд удалений. Соперники забили два гола, пришлось заново включаться в игру. Но мы сумели это сделать, так что все молодчики, всех с победой. Думаю, для нас сейчас вообще нет удобных соперников. Все настраиваются на игры с нами на сто процентов, со всеми играть тяжело. Нам надо быть к этому готовыми. В Екатеринбург едем побеждать, – сказал Барабанов в интервью СКА ТВ.

Напомним, СКА переиграл «Барыс» в Астане со счетом 5:3. По ходу матча армейцы проигрывали 1:3. У хозяев голы забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев.

После 9 матчей СКА занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ с 20-ю очками, «Барыс» находится на 15-м месте с 7-ю очками в Восточной конференции.

Александр Барабанов в новом сезоне КХЛ провел 8 игр и набрал 6 (6+0) очков.