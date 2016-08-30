Павел Буре, Алексей Яшин и Алексей Морозов примут участие в теннисном турнире в Петербурге
Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 Александр Медведев рассказал о проведении турнира с участием известных российских хоккеистов.
- В субботу с 15:00 на освободившихся кортах «Сибур Арены» начнется турнир, в котором примут участие как минимум три известных хоккеиста: Павел Буре, Алексей Яшинн и Алексей Морозов. Теннисные звезды будут представлены такими именами как Горан Иванишевич, Ива Майоли, Анастасия Мыскина и Евгений Кафельников. И вылетевшие из основной сетки игроки смогут получить wild card в этот турнир (улыбается), - передает слова Медведева корреспондент Spb.Sovsport.ru.
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