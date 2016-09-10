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«Терек» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Тереком» и «Амкаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».

В составе победителей дубль сделал Идрис Умаев, еще один гол в активе Идриса Муслуева. «Амкар» ответил голом Антона Гооге. «Терек» с 16-ю очками занимает второе место, у «Амкара» семь очков и 12-е место.

Молодежное первенство

7-й тур

Матч

Терек (мол) - Амкар (мол) - 3:1 (0:0)

Место и дата

17 сентября 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

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