«Терек» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд
Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Тереком» и «Амкаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».
В составе победителей дубль сделал Идрис Умаев, еще один гол в активе Идриса Муслуева. «Амкар» ответил голом Антона Гооге. «Терек» с 16-ю очками занимает второе место, у «Амкара» семь очков и 12-е место.
Молодежное первенство
7-й тур
Матч
Терек (мол) - Амкар (мол) - 3:1 (0:0)
Место и дата
17 сентября 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
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