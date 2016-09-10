«Терек» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд

Роман Бабаев: На «Арене ЦСКА» поймал себя на мысли, что нахожусь на матче в Европе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после игры с «Тереком» (3:0) рассказал о своих впечатлениях от атмосферы на новом стадионе.