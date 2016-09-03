Neva Cup-2017 пройдет под эгидой WTA

Женский теннисный турнир Neva Cup в сезоне 2017 года перейдет из категории ITF в категорию WTA.

- Турнир будет уравнен с Spb Ladies Trophy, только призовые у него меньше. Сложность заключается в выборе недели проведения. У турнира очень большое будущее. Сейчас многие мужские и женские турниры в мире вообще закрываются, - заявил один из организаторов турнира Владимир Камельзон.

Отметим, призовой фонд турнира будет увеличен со 100 тысяч долларов до 115 тысяч.

Напомним, Neva Cup-2016 пройдет параллельно с турниром ATP St.Petersburg Open с 19 по 25 сентября на кортах теннисного центра «Динамо» в Петербурге.