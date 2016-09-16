Александр Медведев: Шведская федерация, глядя на «Йокерит», должна понять, что решение не позволять АИКу играть в КХЛ неправильное

Экс-глава КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о работе по расширению КХЛ.

- Мы приглашали шведов, АИК. Акционеры голосовали за то, чтобы команда играла. Но Федерация хоккея Швеции не захотела, чтобы они участвовали, не позволила этого.

Глядя на «Йокерит», они должны понять, что это неправильное решение: сборная финская не страдает, хоккей развивается, игроков талантливых меньше не стало. В «Куньлуне» сколько хоккеистов из Финляндии играет! - передает слова Медведева корреспондент Spb.Sovsport.ru.