Свен Фишер: Не смогу принять участие в Гонке легенд, так как сломал ребро

Прошлогодний победитель Гонки легенд немец Свен Фишер сообщил, что на этот раз он не примет участие в соревнованиях, поскольку не так давно сломал ребро.

- К сожалению, завтра я буду только зрителем и не смогу посоревноваться с Рикко Гроссом и другими ребятами, - сказал Фишер. - В прошлом году я был поражен организацией этого мероприятия. Думал, это будет не сильно раскрученное соревнование, но когда мы вышли и увидели 10 тысяч зрителей на трибунах, были поражены. В этом году, когда я получил приглашение на Гонку легенд, принял его, не раздумывая.