Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ФутболУрал0 : 0Анжи
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ТеннисДонской7:6, 1:2Кукушкин
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

Свен Фишер: Не смогу принять участие в Гонке легенд, так как сломал ребро

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Прошлогодний победитель Гонки легенд немец Свен Фишер сообщил, что на этот раз он не примет участие в соревнованиях, поскольку не так давно сломал ребро.

- К сожалению, завтра я буду только зрителем и не смогу посоревноваться с Рикко Гроссом и другими ребятами, - сказал Фишер. - В прошлом году я был поражен организацией этого мероприятия. Думал, это будет не сильно раскрученное соревнование, но когда мы вышли и увидели 10 тысяч зрителей на трибунах, были поражены. В этом году, когда я получил приглашение на Гонку легенд, принял его, не раздумывая.  

Напомним, Гонка легенд-2016 пройдет в белорусских Раубичах 18 сентября. В ней примут участие несколько десятков легендарных биатлонистов -- олмпийских чемпионов и чемпионов мира. В программе соревнований -- женский и мужской масс-старт, а затем -- смешанная эстафета. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложения