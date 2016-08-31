Сборная России обыграла шведов в квалификации ЧЕ-2017
Мужская сборная России взяла верх над командой Швеции (63: 59) в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2017 года.
Игра прошла в Краснодаре.
Самым результативным игроком в составе россиян стал защитник Сергей Быков, на счету которого 15 очков, два подбора и три результативные передачи.
Напомним, что для российской сборной этот матч турнирного значения не имел: она до этого обеспечила себе выход в финальную часть Евробаскета-2017.
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически