Сборная России обыграла шведов в квалификации ЧЕ-2017

Мужская сборная России взяла верх над командой Швеции (63: 59) в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2017 года.

Игра прошла в Краснодаре.

Самым результативным игроком в составе россиян стал защитник Сергей Быков, на счету которого 15 очков, два подбора и три результативные передачи.

Напомним, что для российской сборной этот матч турнирного значения не имел: она до этого обеспечила себе выход в финальную часть Евробаскета-2017.