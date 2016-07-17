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Владимир Камельзон: Когда приезжали на Кубок Кремля, увидели плохую копию SpbOpen

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Директор St.Petersburg Open по общим вопросам Владимир Камельзон сравнил петербургский турнир с московским Кубком Кремля.

– К моему большому сожалению в Москве не удается сделать то, что в Петербурге. Прошедший Spb Ladies Trophy и мужской турнир были по организации намного выше, чем Кубок Кремля. В прошлом году москвичи приехали в Петербург, отфотографировали все, а когда мы посетили столицу, то увидели плохую копию. Оригинально обойти они нас не могут. Там постоянно этим делом занимается группа федерации, а у нас занимается Санкт-Петербург. Нам удалось найти общий язык не только со спонсорами, а с самим городом, начиная от губернатора и заканчивая тренерами и клубами. В этом большая разница.

Никогда в России не было такого состава, который есть у нас. Это вызывают определенную зависть. Петербург на три головы выше. Сейчас у нас есть наполеоновские планы. Все, что пробуем, все получается. Не помню аналогов на других турнирах, но нас заставили проводить одновременно проводить с SpbOpen женский турнир ITF Neva Cup. Это невероятно сложно. Если бы не было Федерации тенниса Санкт-Петербурга, не говоря уж о зрителях – ничего не получилось бы, – приводит слова Камельзона корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, мужской теннисный турнир St.Petersburg Open пройдет на кортах «СИБУР АРЕНЫ» с 19 по 25 сентября. Действующий победитель – канадец Милош Раонич. Первым сеянным на турнире будет швейцарец Стэн Вавринка, который ранее выиграл Открытый чемпионат США. 

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