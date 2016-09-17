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Александр Медведев: Наша команда заслуживает выхода в полуфинал Кубка мира

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Экс-глава КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев поделился ожиданиями от Кубка мира.

- Многое зависит от первой игры, но в последнее время мы со шведами хорошо играем, независимо от их состава обыгрываем их. Надеюсь, и в этот раз наша команда начнет успешно. Это очень важно, чтобы потом двигаться дальше по таблице в группе. Наша команда заслуживает быть в полуфинале: мы видим, какое у нас нападение. Когда хорошо нападаешь, защита становится и не такой важной. Но защищаться, конечно же, нужно!

- Не обидно, что вы не сможете быть в Торонто, а будете здесь на теннисе?
- Я бы мог успеть и в Торонто, если наши выйдут! Будем надеяться, что я и в Торонто успею.

- То есть если выйдут в плей-офф вы поедете?
- Да, я поеду, - передает слова Медведева корреспондент Spb.Sovsport.ru. 

Напомним, Кубок мира по хоккею стартует 17 сентября, сборная России проведет первый матч 18 сентября против сборной Швеции.

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