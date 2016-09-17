Валерий Петраков: Игру мы начали просто бездарно
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итог матча с «Арсеналом»
(1:0) в 7-м туре РФПЛ.
«Планировали играть в другой футбол, более атакующий. Но начали мы игру просто бездарно. Середину поля проиграли, организацию. То, что положительное было, - забили гол. Во втором тайме сделали перестановки, играли более плотно, начинали встречать со своей половины поля и рассчитывали на быстрые контратаки. В перерыве было о чем поговорить. Многие игроки, особенно линейные хавбеки, играли не в свою силу, неправильно играли. Нельзя по такой схеме играть, постоянно обороняясь. Нужно быть более мобильными впереди и фланг закрывать полностью», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
После семи туров в активе «Томи» семь очков и девятое место, у «Арсенала» - пять очков и 14-я позиция.
25 сентября «Арсенал» проведет домашний матч с «Тереком», а на следующий день «Томь» сыграет на выезде с «Рубином».
Матч
Голы
Дьяков 25 (1:0).
Состав
Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бордачёв, Чуперка, Дроппа, Бикфалви (Ковальчук, 60), Комбаров, Самодин (Касьян, 85), Пугин
Арсенал: Левашов, Вергара, Горбатюк, Тесак (Горбатенко, 66), Айдов, Форбс, Стеклов, Рыжков (Берхамов, 46), Шешуков (Аппаев, 84), Власов, Мухаметшин
Предупреждения:
нет - Айдов, 55; Горбатюк, 56; Берхамов, 68
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
17 сентября 14:00, Труд, Текстовая трансляция