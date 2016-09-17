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Валерий Петраков: Игру мы начали просто бездарно

Ярослав Карамов
Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итог матча с «Арсеналом» (1:0) в 7-м туре РФПЛ.

 «Планировали играть в другой футбол, более атакующий. Но начали мы игру просто бездарно. Середину поля проиграли, организацию. То, что положительное было, - забили гол. Во втором тайме сделали перестановки, играли более плотно, начинали встречать со своей половины поля и рассчитывали на быстрые контратаки. В перерыве было о чем поговорить. Многие игроки, особенно линейные хавбеки, играли не в свою силу, неправильно играли. Нельзя по такой схеме играть, постоянно обороняясь. Нужно быть более мобильными впереди и фланг закрывать полностью», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

После семи туров в активе «Томи» семь очков и девятое место, у «Арсенала» - пять очков и 14-я позиция.

25 сентября «Арсенал» проведет домашний матч с «Тереком», а на следующий день «Томь» сыграет на выезде с «Рубином».

Матч

Томь - Арсенал - 1:0 (1:0)

Голы

Дьяков 25 (1:0).

Состав

Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бордачёв, Чуперка, Дроппа, Бикфалви (Ковальчук, 60), Комбаров, Самодин (Касьян, 85), Пугин

Арсенал: Левашов, Вергара, Горбатюк, Тесак (Горбатенко, 66), Айдов, Форбс, Стеклов, Рыжков (Берхамов, 46), Шешуков (Аппаев, 84), Власов, Мухаметшин

Предупреждения:

нет - Айдов, 55; Горбатюк, 56; Берхамов, 68

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

17 сентября 14:00, Труд, Текстовая трансляция

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