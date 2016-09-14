Роналду и Бэйл не помогут «Реалу» в матче с «Эспаньолом»
Нападающие мадридского «Реала» Криштиану Роналду и Гарет Бэйл пропустят матч четвертого тура чемпионата Испании против «Эспаньола». У обоих игроков проблемы со здоровьем.
Как сообщил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, Роналду простудился и не был включен в заявку на матч. Бэйл же получил повреждение бедра. «Мы не можем себе позволить рисковать их здоровьем в рядовой игре чемпионата», - сказал тренер, которого цитирует Marca.
Матч «Эспаньол» - «Реал» состоится 18 сентября. Начало в 21:45 по Москве.
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