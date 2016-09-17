Сергей Павлов: Мы не заслуживали поражения сегодня
Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.
«Как минимум по такой игре «Арсенал» не проиграл. На протяжении первого тайма мы доминировали и контролировали ход матча абсолютно. У нас не хватает немножечко умения в атаке, это есть», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
Арсенал» с пятью очками занимает 14-е место.
25 сентября туляки проведут домашний матч с «Тереком».
Матч
Голы
Дьяков 25 (1:0).
Состав
Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бордачёв, Чуперка, Дроппа, Бикфалви (Ковальчук, 60), Комбаров, Самодин (Касьян, 85), Пугин
Арсенал: Левашов, Вергара, Горбатюк, Тесак (Горбатенко, 66), Айдов, Форбс, Стеклов, Рыжков (Берхамов, 46), Шешуков (Аппаев, 84), Власов, Мухаметшин
Предупреждения:
нет - Айдов, 55; Горбатюк, 56; Берхамов, 68
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
17 сентября 14:00, Труд, Текстовая трансляция