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Сергей Павлов: Мы не заслуживали поражения сегодня

Ярослав Карамов
Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер  «Арсенала»  Сергей Павлов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.

«Как минимум по такой игре «Арсенал» не проиграл. На протяжении первого тайма мы доминировали и контролировали ход матча абсолютно. У нас не хватает немножечко умения в атаке, это есть», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш  футбол».

Арсенал» с пятью очками занимает 14-е место.

25 сентября туляки проведут домашний матч с «Тереком».

Матч

Томь - Арсенал - 1:0 (1:0)

Голы

Дьяков 25 (1:0).

Состав

Томь: Солосин, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бордачёв, Чуперка, Дроппа, Бикфалви (Ковальчук, 60), Комбаров, Самодин (Касьян, 85), Пугин

Арсенал: Левашов, Вергара, Горбатюк, Тесак (Горбатенко, 66), Айдов, Форбс, Стеклов, Рыжков (Берхамов, 46), Шешуков (Аппаев, 84), Власов, Мухаметшин

Предупреждения:

нет - Айдов, 55; Горбатюк, 56; Берхамов, 68

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

17 сентября 14:00, Труд, Текстовая трансляция

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