«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Трактора».
В составе победителей отличились Александр Панков, который сделал дубль, Кирилл Кольцов и Максим Якуценя. У «Салавата» шайбы забрасывали Денис Куляш и Игорь Макаров.
«Трактор» набрал 17 очков и вышел на второе место в Восточной конференции. У «Салавата Юлаева» 11 очков и десятое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Салават Юлаев - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Голы:
Панков (Шинин), 14:09 (1:0). Куляш (Энгквист, Умарк), 16:56 (1:1 - бол.). Кольцов (Якуценя, Белов), 25:03 (2:1). Якуценя (Пестунов, Шинин), 31:49 (3:1). Панков (Черников), 32:27 (4:1). Макаров (Воробьёв Д., Бодров Е.), 42:53 (4:2).
Место и дата
17 сентября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция