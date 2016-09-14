«Зенит-2» сыграл вничью с «Тамбовом»
В матче 13-го тура ФНЛ «Зенит-2» сыграл нулевую ничью с «Тамбовом».
Эта встреча стала второй для Андрея Талалаева на посту главного тренера «Тамбова».
После этой ничьей «Зенит-2» с 21-м очком занимает 5-е место в турнирной таблице, «Тамбов» с 14 баллами располагается на 13-м месте.
Напомним, 22 сентября «Тамбов» сыграет с основной командой «Зенита» в матче 1/16 Кубка России.
В 14-м туре «Зенит-2» в Санкт-Петербурге сыграет против «СКА-Хабаровска», а «Тамбов» проведет матч против «Волгаря» в Астрахани.
Матч
Состав
Тамбов: Смирнов, Михалёв, Овсиенко, Шляков, Трусевич, Чернышов (Спицын, 78), Зюзинс (Сорокин, 53), Шевчук, Дутов (Поярков, 60), Рыбин, Дорожкин (Алумона, 65)
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Костин, Зуев, Карпов, Камышев (Исаев, 46), Евсеев (Мустафин, 90), Чернов, Бавин, Гасилин (Долгов, 68), Ящук (Саламатов, 57)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
17 сентября 15:00, Спартак, Текстовая трансляция