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LGD Gaming и CDEC обновили составы по Dota 2

Дмитрий Галкин
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Китайские коллективы LGD Gaming и CDEC обновили составы по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.

На сайте регистрации составов появилась команда LGD.Forever Young, в которую вошли Яо «Yao» Чжэнчжэн, Ло «lpc» Пучао, Ду «monet» Пэн, Чжан «Xiao8» Нин и Се «Super» Цзюньхао. 

CDEC полностью обновила состав, в котором будут играть Лин «June» Шиянг, Су «Flyby» Лей, Сяо «ADD» Цзои, Сюэ «September» Чжичуань и Гао «Shade» Чженксионг.

LGD Gaming на The International 2016 расположились на 9–12 строчке, а CDEC не смог пробиться на главный турнир по Dota 2, заняв в китайской квалификации к турниру 6 место.

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