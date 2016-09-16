Китайские коллективы LGD Gaming и CDEC обновили составы по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.



На сайте регистрации составов появилась команда LGD.Forever Young, в которую вошли Яо «Yao» Чжэнчжэн, Ло «lpc» Пучао, Ду «monet» Пэн, Чжан «Xiao8» Нин и Се «Super» Цзюньхао.



CDEC полностью обновила состав, в котором будут играть Лин «June» Шиянг, Су «Flyby» Лей, Сяо «ADD» Цзои, Сюэ «September» Чжичуань и Гао «Shade» Чженксионг.



LGD Gaming на The International 2016 расположились на 9–12 строчке, а CDEC не смог пробиться на главный турнир по Dota 2, заняв в китайской квалификации к турниру 6 место.

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