Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 1Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов

Биатлонисты посетили хоспис под Минском и посадили там деревья

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Участники Гонки легенд-2016, которая пройдет под Минском 18 сентября, посетили детский хоспис «Лесная поляна». На его территории они высадили несколько десятков хвойных деревьев и тем самым заложили Парк легенд.

В мероприятии принимали участие Ольга Зайцева, Николай Круглов, Кати Вильхельм, Свен Фишер и многие другие именитые биатлонисты.

Лечебное учреждение «Лесная поляна» для посещения было выбрано не случайно -- в прошлом году организаторы «Гонки легенд-2015» перевели на счет строительства этого хосписа 100 тысяч долларов. В настоящее время хоспис открыт и принимает детей. Напомним, 18 сентября в белорусских Раубичах состоится вторая Гонка легенд-2016. На этот раз средства от продажи билетов будут направлены в Гомельскую детскую больницу.

На мероприятии ожидается около 15 тысяч болельщиков. Цены на билеты варьируются от 6 до 200 белорусских рублей – это примерно от 200 до 7000 российских рублей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложения