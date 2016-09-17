Биатлонисты посетили хоспис под Минском и посадили там деревья

Участники Гонки легенд-2016, которая пройдет под Минском 18 сентября, посетили детский хоспис «Лесная поляна». На его территории они высадили несколько десятков хвойных деревьев и тем самым заложили Парк легенд.

В мероприятии принимали участие Ольга Зайцева, Николай Круглов, Кати Вильхельм, Свен Фишер и многие другие именитые биатлонисты.

Лечебное учреждение «Лесная поляна» для посещения было выбрано не случайно -- в прошлом году организаторы «Гонки легенд-2015» перевели на счет строительства этого хосписа 100 тысяч долларов. В настоящее время хоспис открыт и принимает детей. Напомним, 18 сентября в белорусских Раубичах состоится вторая Гонка легенд-2016. На этот раз средства от продажи билетов будут направлены в Гомельскую детскую больницу.

На мероприятии ожидается около 15 тысяч болельщиков. Цены на билеты варьируются от 6 до 200 белорусских рублей – это примерно от 200 до 7000 российских рублей.