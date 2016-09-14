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Джанни Инфантино: ЧМ-2018 – шанс для России показать себя в позитивном свете

Максим Кравченко
Источник:  Associated PressКомментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о перспективах чемпионата мира 2018 года в России. Также он ответил на вопросе о докладе Макларена о допинге в российском спорте и о министре спорта РФ и президенте РФС Виталии Мутко, который был упомянут в этом докладе.

«Доклад Макларена? В мои обязанности не входит его оценка. Как президент футбольной федерации, я беспокоюсь по поводу проблемы допинга в футболе. Если эта проблема есть в футболе, ФИФА нужно работать над этим.

В чемпионате мира в России мы видим возможность, а не пытаемся настроиться на негатив. Это шанс не только для ФИФА, но и для России показать себя в положительном свете как хорошего организатора и гостеприимную страну. Давайте работать в позитивном ключе, а не пытаться подорвать репутацию турнира», - цитирует Инфантино AP.

Также президенту задали вопрос о Виталии Мутко, который был упомянут в докладе Макларена как один из организаторов государственной программы по употреблению спортсменами допинга.

«У нас есть соответствующие комитеты. Если у профессора Макларена есть какие-то данные, он направит их в комитет по этике, и мы получим какие-то распоряжения на этот счет, или не получим. До этого момента я не буду участвовать в спекуляциях на эту тему.

Я работаю с людьми, которые были легитимно избраны.  Он законно занимает свою должность и, насколько я понимаю, отлично справляется со своими обязанностями. Поэтому для меня, конечно, очень хорошо, что мы можем совместно работать», - добавил Инфантино.

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