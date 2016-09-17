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Юрий Семин: Нам понравилось добираться на матч на поезде

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о поездке команды на сегодняшний матч с «Уфой» на электричке.

Напомним, команда добралась до станции МЦК «Ботанический сад» на автобусе, а оттуда проследовала до «Локомотива» на электричке.

- Все очень удобно. Иной раз добирались на метро. А здесь будет быстрее. Если сесть на «Кутузовской», через 35 минут будешь на «Локомотиве». Это большое удобство для жителей Москвы. Нам всем понравилось, - сказал Юрий Семин.

- Посещаемость наших матчей после пуска МКЦ должна стать больше. Станция рядом со стадионом. Людям из отдаленных районов удобнее добираться. Если мы сами едем на автобусе, а на Кутузовском пробки 10 баллов, можно добраться на поезде. Тем более он комфортабельный, - добавил Семин.

Матч «Локомотив» - «Уфа» начнется в 19:00 по Москве.

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