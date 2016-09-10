«Лион» отказался подписывать Адебайора
«Лион», проявлявший интерес к нападающему Эммануэлю Адебайору, решил прекратить переговоры с игроком, сообщается на официальном сайте французского клуба.
32-летний тоголезский футболист является свободным агентом, поэтому может найти себе команду, несмотря на закрытие трансферного окна.
В среду Адебайор прилетел в Лион, чтобы договориться по деталям соглашения с Лионом».
Напомним, последние десять лет форвард провел в Англию, откуда уезжал только на полгода в аренду в «Реал». Адебайор играл в «Арсенале», «Манчестер Сити», «Тоттенхэме» и «Кристал Пэлас».
До этого он провел пять сезонов во Франции за «Метц» (2001-2003) и «Монако» (2003-2006).
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