«Лион» отказался подписывать Адебайора

«Лион», проявлявший интерес к нападающему Эммануэлю Адебайору, решил прекратить переговоры с игроком, сообщается на официальном сайте французского клуба.

32-летний тоголезский футболист является свободным агентом, поэтому может найти себе команду, несмотря на закрытие трансферного окна.

В среду Адебайор прилетел в Лион, чтобы договориться по деталям соглашения с Лионом».

Напомним, последние десять лет форвард провел в Англию, откуда уезжал только на полгода в аренду в «Реал». Адебайор играл в «Арсенале», «Манчестер Сити», «Тоттенхэме» и «Кристал Пэлас».

До этого он провел пять сезонов во Франции за «Метц» (2001-2003) и «Монако» (2003-2006).