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Росберг завоевал поул на гран-при Сингапура, Квят – седьмой

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

На Гран-при Сингапура в рамках чемпионата Формулы-1 состоялась квалификация. Лучшим оказался пилот команды «Мерседес» Нико Росберг.

Результат Росберга - 1.42,584. Вторым стал представитель «Ред Булла» Даниэль Риккардо, третьим – еще один пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» стал седьмым. Отметим, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель из-за технической неисправности выбыл уже после первого сегмента и будет стартовать в гонке последним.

Гран-при Сингапура

Квалификация

1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998

Выбыли после второго сегмента:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Фелипе Масса («Уильямс»)

13. Дженсон Баттон («Макларен»)

14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Кевин Магнуссен («Рено»)

18. Фелипе Наср («Заубер»)

19. Джолион Палмер («Рено»)

20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)

21. Эстебан Окон («Мэйнор»)

22. Себастьян Феттель («Феррари»)

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