Росберг завоевал поул на гран-при Сингапура, Квят – седьмой
На Гран-при Сингапура в рамках чемпионата Формулы-1 состоялась квалификация. Лучшим оказался пилот команды «Мерседес» Нико Росберг.
Результат Росберга - 1.42,584. Вторым стал представитель «Ред Булла» Даниэль Риккардо,
третьим – еще один пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо
Россо» стал седьмым. Отметим, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель из-за
технической неисправности выбыл уже после первого сегмента и будет стартовать в
гонке последним.
Гран-при Сингапура
Квалификация
1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613
7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Фелипе Масса («Уильямс»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Кевин Магнуссен («Рено»)
18. Фелипе Наср («Заубер»)
19. Джолион Палмер («Рено»)
20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)
21. Эстебан Окон («Мэйнор»)
22. Себастьян Феттель («Феррари»)