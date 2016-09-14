«Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью

«Сибирь» сыграла вничью с «Енисеем» «Сибирь» и «Енисей» сыграли вничью в матче 13-го тура ФНЛ. Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Интервью с форвардом, у которого 11 голов в 12 матчах.

Кирилл Панченко: Забивать за «Динамо» - счастье! Интервью с форвардом, у которого 11 голов в 12 матчах.

В субботу в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» сыграет с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

«Тамбов» - «Зенит-2». Начало текстовой трансляции – 15:00 мск В субботу в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» сыграет с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.