«Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью
Матч 13-го тура первенства
ФНЛ между «Спартаком-2» и «Спартаком» из Нальчика завершился вничью. Итоговый
счет матча – 0:0.
«Спартак-2» набрал 22 очка
и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак-Нальчик» на десятом
месте – 15 очков.
ФНЛ
13-й тур
Матч
Спартак-2 - Спартак-Нальчик - 0:0
Состав
Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Кутин (Гулиев, 46), Самсонов, Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Пантелеев, 67), Давыдов (Зуев, 46), Федчук (Бакаев, 77)
Спартак-Нальчик: Антипов, Семёнов, Мурачёв, Дашаев, Ахриев (Кузнецов, 57), Бажев, Богатырев (Соблиров, 69), Войнов, Макоев, Тлупов, Гугуев (Ахъядов, 78)
Предупреждения:
Зуев, 52; Самсонов, 80 - Войнов, 63
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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