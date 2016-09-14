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«Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Спартаком» из Нальчика завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Спартак-2» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак-Нальчик» на десятом месте – 15 очков.

ФНЛ

13-й тур

Матч

Спартак-2 - Спартак-Нальчик - 0:0

Состав

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Кутин (Гулиев, 46), Самсонов, Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Пантелеев, 67), Давыдов (Зуев, 46), Федчук (Бакаев, 77)

Спартак-Нальчик: Антипов, Семёнов, Мурачёв, Дашаев, Ахриев (Кузнецов, 57), Бажев, Богатырев (Соблиров, 69), Войнов, Макоев, Тлупов, Гугуев (Ахъядов, 78)

Предупреждения:

Зуев, 52; Самсонов, 80 - Войнов, 63

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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