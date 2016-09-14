«Тосно» разгромило «Волгарь»
«Тосно» в 13-м
туре первенства ФНЛ победило «Волгарь» со счетом 3:0.
Голы в составе клуба из
Ленинградской области забили Раде Дугалич, Евгений Марков и Младен Кашчелан.
Напомним, после этого
матча «Тосно» с 28 очками занимает второе место в ФНЛ. Астраханцы с 20 очками
на шестом месте.
В 14-м туре команда Дмитрия Парфенова 26 сентября сыграет в Нальчике против «Спартака», «Волгарь» в тот же день примет на своем поле «Тамбов».
Матч
Голы
Дугалич 23 (1:0). Абазов 60 (2:0). Кашчелан 73 (3:0).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Буйволов, Гарбуз (Аравин, 82), Галиулин, Мухаметшин, Богаев (Чхапелия, 77), Кашчелан, Марков (Кутьин, 70), Киреенко (Палиенко, 52)
Волгарь: Бучнев, Плиев (Дышеков, 60), Жестоков, Стешин, Зуйков, Зарипов, Сутормин, Букия (Яковлев, 64), Шалаев (Машуков, 83), Болонин (Скворцов, 80), Радченко
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция