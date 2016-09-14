«Тосно» разгромило «Волгарь»

«Тосно» в 13-м туре первенства ФНЛ победило «Волгарь» со счетом 3:0.

Голы в составе клуба из Ленинградской области забили Раде Дугалич, Евгений Марков и Младен Кашчелан.

Напомним, после этого матча «Тосно» с 28 очками занимает второе место в ФНЛ. Астраханцы с 20 очками на шестом месте.

В 14-м туре команда Дмитрия Парфенова 26 сентября сыграет в Нальчике против «Спартака», «Волгарь» в тот же день примет на своем поле «Тамбов».