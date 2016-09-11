Нико Росберг: Это был один из трех лучших кругов в моей карьере
Пилот команды «Мерседес»
Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура.
Напомним, что он показал лучшее время.
«Я очень доволен этим
результатом. Я думаю, это был один из трех лучших кругов в моей карьере. Честно
говоря, мы до конца не знали, насколько будем сильны в сравнении с «Ред Буллом».
Поэтому я старался выжать максимум из машины и завоевать поул-позицию, что мне
и удалось», - цитирует Росберга Autosport.
Напомним, российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят занял седьмое место.
Гран-при Сингапура
Квалификация
1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613
7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Фелипе Масса («Уильямс»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Кевин Магнуссен («Рено»)
18. Фелипе Наср («Заубер»)
19. Джолион Палмер («Рено»)
20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)
21. Эстебан Окон («Мэйнор»)
22. Себастьян Феттель («Феррари»)