Гол Обертана принес «Анжи» победу над «Уралом»
«Урал» дома проиграл «Анжи» (0:1) в седьмом туре чемпионата России.
Счет на 25-й минуте красивым ударом открыл полузащитник гостей Габриэль Обертан. Для француза этот мяч стал первым в российской премьер-лиге.
Попытки хозяев поля выравнять ситуацию успеха не имели.
Махачкалинцы с 11 очками занимают на данный момент пятое место, команда из Екатеринбурга с пятью очками идет 13-й.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
В следующем туре «Урал» 25 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Анжи» в тот же день примет «Зенит».
Матч
Голы
Обертан 25 (0:1).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Кулаков, Меркулов, Динга (Павленко, 86), Фидлер, Емельянов, Серченков (Данцев, 78), Лунгу, Павлюченко, Чантурия (Конате, 67)
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Паршивлюк (Тигиев, 89), Маевский, Георгиевский, Бериша (Будковский, 65), Обертан (Иличевич, 75)
Предупреждения:
нет - Паршивлюк, 87; Иличевич, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция