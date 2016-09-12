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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Дармштадт» со счетом 6:0

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч третьего тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Боруссии».

В составе Дортмунда отличились Гонсало Кастро, который сделал дубль, Адриан Рамос, Кристиан Пулишич, Себастьян Роде и Эмре Мор. «Боруссия» с шестью очками на четвертом месте, «Дармштадт» идет 13-м – три очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига

3-й тур

Матч

Боруссия - Дармштадт - 6:0 (1:0)

Голы

Кастро 7 (1:0). Рамос 48 (2:0). Пулишич 54 (3:0). Кастро 78 (4:0). Роде 84 (5:0). Мор 88 (6:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Шмельцер (Роде, 71), Герреру (Кагава, 63), Пулишич, Кастро, Вайгль, Пасслак, Дембеле (Мор, 64), Рамос

Дармштадт: Эссер, Милошевич, Холланд, Хён, Сулу, Юнгвирт, Бен-Хатира (Сиригу, 39), Нимайер, Вранчич (Безьяк, 46), Хеллер, Шипплок (Чолак, 70)

Предупреждения:

нет - Бен-Хатира, 22; Милошевич, 32; Хён, 41; Нимайер, 44; Юнгвирт, 50

Удаления:

нет - Нимайер, 57

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция


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