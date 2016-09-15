Владислав Радимов: Ничья с «Тамбовом» принесет больше пользы, чем матч, выигранный с разгромным счетом
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов
поделился мнением о ничьей в матче 13-го тура первенства ФНЛ против «Тамбова».
- Первый тайм полностью
остался за «Тамбовом». Если бы мы пропустили, было закономерно. Во второй
половине немножко перестроились, пошла равная игра с равными шансами. Минус - это
поле. Выход тут один - постелить искусственный газон. Потому что, каждый
следующий домашний матч поле будет становиться только хуже.
Мы рады, что увозим
отсюда ничью. Этот матч, принесет гораздо больше пользы ребятам, чем
какой-нибудь выигранный с разгромным счетом.
- Мирча Луческу не просил вам оставить игроков на
предстоящий кубковый матч?
- Думаю, мы сейчас вернемся и поговорим. По понятным причинам я вам об этом, конечно, не расскажу, кто приедет. Но я точно знаю, что одного сектора для гостевых болельщиков не хватит, готовьтесь, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита-2».
Напомним , «Зенит-2» и «Тамбов» в 13-м туре первенства ФНЛ сыграли
вничью 0:0.
После этого матча команда Владислава Радимова с 21 очком занимает пятое
место в турнирной таблице, «Тамбов» с 14 очками - на 13-м месте.
22 сентября «Тамбов» сыграет с основной командой «Зенита» в матче 1/16
Кубка России.
В 14-м туре «Зенит-2» в Петербурге сыграет против хабаровского «СКА», а «Тамбов» проведет матч против «Волгаря» в Астрахани.
Матч
Состав
Тамбов: Смирнов, Михалёв, Овсиенко, Шляков, Трусевич, Чернышов (Спицын, 78), Зюзинс (Сорокин, 53), Шевчук, Дутов (Поярков, 60), Рыбин, Дорожкин (Алумона, 65)
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Костин, Зуев, Карпов, Камышев (Исаев, 46), Евсеев (Мустафин, 90), Чернов, Бавин, Гасилин (Долгов, 68), Ящук (Саламатов, 57)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
17 сентября 15:00, Спартак, Текстовая трансляция