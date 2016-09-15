Владислав Радимов: Ничья с «Тамбовом» принесет больше пользы, чем матч, выигранный с разгромным счетом

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о ничьей в матче 13-го тура первенства ФНЛ против «Тамбова».

- Первый тайм полностью остался за «Тамбовом». Если бы мы пропустили, было закономерно. Во второй половине немножко перестроились, пошла равная игра с равными шансами. Минус - это поле. Выход тут один - постелить искусственный газон. Потому что, каждый следующий домашний матч поле будет становиться только хуже.

Мы рады, что увозим отсюда ничью. Этот матч, принесет гораздо больше пользы ребятам, чем какой-нибудь выигранный с разгромным счетом.

- Мирча Луческу не просил вам оставить игроков на предстоящий кубковый матч?

- Думаю, мы сейчас вернемся и поговорим. По понятным причинам я вам об этом, конечно, не расскажу, кто приедет. Но я точно знаю, что одного сектора для гостевых болельщиков не хватит, готовьтесь, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита-2».

Напомним , «Зенит-2» и «Тамбов» в 13-м туре первенства ФНЛ сыграли вничью 0:0.

После этого матча команда Владислава Радимова с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» с 14 очками - на 13-м месте.





22 сентября «Тамбов» сыграет с основной командой «Зенита» в матче 1/16 Кубка России.





В 14-м туре «Зенит-2» в Петербурге сыграет против хабаровского «СКА», а «Тамбов» проведет матч против «Волгаря» в Астрахани.