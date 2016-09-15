«Байер» уступил «Айнтрахту», Чичарито в концовке не забил пенальти
Матч третьего тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Байера».
У «Айнтрахта» забивали Александер Майер и Марко Фабиан, «Байер» ответил голом Хавьера
«Чичарито» Эрнандеса. Мексиканец мог спасти гостей от поражения, но не
реализовал пенальти на 88-й минуте.
«Айнтрахт» набрал шесть очков и занимает шестое место, «Байер» с тремя
очками на девятом месте. Напомним, что клуб из Леверкузена – соперник ЦСКА по
Лиге чемпионов.
Чемпионат Германии. Бундеслига
3-й тур
Матч
Голы
Майер 53 (1:0). Эрнандес 60 (1:1). Фабиан 79 (2:1).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Вальехо, Абрахам, Очипка, Хусти, Гачинович (Ребич, 62), Хасебе, Фабиан, Майер (Хргота, 78), Сеферович (Маскарель, 68)
Байер: Лено, Хенрихс, Едвай (Венделль, 85), Топрак, Та, Баумгартлингер (Чалханоглу, 57), Брандт, Кампль, Арангис, Эрнандес, Мехмеди (Волланд, 58)
Предупреждения:
Майер, 68; Фабиан, 73; Чендлер, 88 - нет
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция