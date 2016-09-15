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«Байер» уступил «Айнтрахту», Чичарито в концовке не забил пенальти

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч третьего тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Байера».

У «Айнтрахта» забивали Александер Майер и Марко Фабиан, «Байер» ответил голом Хавьера «Чичарито» Эрнандеса. Мексиканец мог спасти гостей от поражения, но не реализовал пенальти на 88-й минуте.

«Айнтрахт» набрал шесть очков и занимает шестое место, «Байер» с тремя очками на девятом месте. Напомним, что клуб из Леверкузена – соперник ЦСКА по Лиге чемпионов.

Чемпионат Германии. Бундеслига

3-й тур

Матч

Айнтрахт - Байер - 2:1 (0:0)

Голы

Майер 53 (1:0). Эрнандес 60 (1:1). Фабиан 79 (2:1).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Вальехо, Абрахам, Очипка, Хусти, Гачинович (Ребич, 62), Хасебе, Фабиан, Майер (Хргота, 78), Сеферович (Маскарель, 68)

Байер: Лено, Хенрихс, Едвай (Венделль, 85), Топрак, Та, Баумгартлингер (Чалханоглу, 57), Брандт, Кампль, Арангис, Эрнандес, Мехмеди (Волланд, 58)

Предупреждения:

Майер, 68; Фабиан, 73; Чендлер, 88 - нет

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

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