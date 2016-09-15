«Байер» уступил «Айнтрахту», Чичарито в концовке не забил пенальти

Матч третьего тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Байера».

У «Айнтрахта» забивали Александер Майер и Марко Фабиан, «Байер» ответил голом Хавьера «Чичарито» Эрнандеса. Мексиканец мог спасти гостей от поражения, но не реализовал пенальти на 88-й минуте.

«Айнтрахт» набрал шесть очков и занимает шестое место, «Байер» с тремя очками на девятом месте. Напомним, что клуб из Леверкузена – соперник ЦСКА по Лиге чемпионов.

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3-й тур