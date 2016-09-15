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Хасанби Биджиев: Нам удалось сдержать атакующий потенциал «Спартака-2»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Спартака-Нальчика» Хасанби Биджиев – о матче против «Спартака-2» (0:0) в 13-м туре ФНЛ.

- Матч ожидался очень интересный, - говорит Биджиев. – «Спартак-2» традиционно исповедует спартаковский стиль. Те игры, которые я видел, мне очень понравились. Видно, что ребята одаренные, играют с большим желанием. В плане роста нам матч был очень важным. Хотели сдержать атакующий потенциал «Спартака-2», показав свои сильные стороны. В целом, нам это удалось. Мы неплохо прессинговали, вынудив соперника сместить атаки на фланги. Там нам проще было лишать их мяча. Во второй тайме имели моменты. Забей их, результат мог быть другим. Думаю, счет по игре. Вообще, дела в клубе и в команде выправляются, Эмоциональный фон меняется в лучшую сторону.

- Как оцените игру Никиты Дроздова, сына экс-защитника «Локо» Юрия Дроздова?

- Никита важный для нас игрок. Он вместе с нами поднимался из второй лиги в ФНЛ. Думаю, у него хорошие перспективы. Сегодня он много времени уделял борьбе в центре поля, поэтому в атаке было сложно себя проявлять. Большой объем работы проделал. Но в дальнейших матчах, думаю, он проявит себя и в атаке.

Матч

Спартак-2 - Спартак-Нальчик - 0:0

Состав

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Кутин (Гулиев, 46), Самсонов, Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Пантелеев, 67), Давыдов (Зуев, 46), Федчук (Бакаев, 77)

Спартак-Нальчик: Антипов, Семёнов, Мурачёв, Дашаев, Ахриев (Кузнецов, 57), Бажев, Богатырев (Соблиров, 69), Войнов, Макоев, Тлупов, Гугуев (Ахъядов, 78)

Предупреждения:

Зуев, 52; Самсонов, 80 - Войнов, 63

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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