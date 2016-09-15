Евгений Бушманов: Замена Давыдова – плановая
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Давыдов – о матче 13-го тура ФНЛ
против «Спартака-Нальчика» (0:0).
- Игра давалась, создали достаточное количество моментов. Единственное, что
не получилось – это забить. Но мы идем дальше, - говорит Бушманов.
- С чем связана замена Дениса Давыдова в перерыве? Было несколько
жестких стыков в первом тайме.
- С ним все в порядке. Это плановая замена.
Матч
Спартак-2 - Спартак-Нальчик - 0:0
Состав
Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Кутин (Гулиев, 46), Самсонов, Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Пантелеев, 67), Давыдов (Зуев, 46), Федчук (Бакаев, 77)
Спартак-Нальчик: Антипов, Семёнов, Мурачёв, Дашаев, Ахриев (Кузнецов, 57), Бажев, Богатырев (Соблиров, 69), Войнов, Макоев, Тлупов, Гугуев (Ахъядов, 78)
Предупреждения:
Зуев, 52; Самсонов, 80 - Войнов, 63
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция