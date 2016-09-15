Евгений Бушманов: Замена Давыдова – плановая

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Давыдов – о матче 13-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчика» (0:0).

- Игра давалась, создали достаточное количество моментов. Единственное, что не получилось – это забить. Но мы идем дальше, - говорит Бушманов.

- С чем связана замена Дениса Давыдова в перерыве? Было несколько жестких стыков в первом тайме.

- С ним все в порядке. Это плановая замена.