Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 3 БДинамо Москва
ФутболЛокомотив0 : 1Уфа
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек1 : 3Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов

Павел Врба: От этой игры я ожидал большего

Данил Паливода
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Анжи Павел Врба после победы над «Уралом» поделился своими впечатлениями от игры, сообщает наш корреспондент Данил Паливода.

- Признаюсь, что от этой игры я ожидал большего. Но мы рады, что удалось победить. Была тяжелая игра, особенно в концовке, когда «Урал» оказывал давление. Главная наша заслуга в том, что мы не дали создать практически ни одного голевого момента у своих ворот, а сами реализовали единственный момент, который у нас был.

Матч

Урал - Анжи - 0:1 (0:1)

Голы

Обертан 25 (0:1).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Кулаков, Меркулов, Динга (Павленко, 86), Фидлер, Емельянов, Серченков (Данцев, 78), Лунгу, Павлюченко, Чантурия (Конате, 67)

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Паршивлюк (Тигиев, 88), Маевский, Георгиевский, Бериша (Будковский, 65), Обертан (Иличевич, 75)

Предупреждения:

нет - Паршивлюк, 87; Иличевич, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Скрипченко: Нам нужно быть сплоченнееПосле поражения от «Анжи» главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко ответил на вопросы журналистов, сообщает наш корреспондент Данил Паливода из Екатеринбурга.«Локомотив» - «Уфа». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России московский «Локомотив» примет «Уфу».«Терек» - «Амкар». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Терек» из Грозного сыграет с пермским «Амкаром».Гол Обертана принес «Анжи» победу над «Уралом»«Урал» дома проиграл «Анжи» (0:1) в седьмом туре чемпионата России.Юрий Семин: Нам понравилось добираться на матч на поездеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о поездке команды на сегодняшний матч с «Уфой» на электричке.«Локомотив» добирается на матч с «Уфой» на электричке«Локомотив» едет на матч с «Уфой» на электричке.Сергей Павлов: Мы не заслуживали поражения сегодняГлавный тренер «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.«Урал» - «Анжи». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга сыграет с «Анжи» из Махачкалы.Валерий Петраков: Игру мы начали просто бездарноГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итог матча с «Арсеналом» (1:0) в 7-м туре РФПЛ.РФПЛ. 7-й тур. «Урал» - «Анжи», «Локомотив» - «Уфа» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.Гол Дьякова помог «Томи» победить «Арсенал»«Томь» одержала домашнюю победу над тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура РФПЛ.Павлюченко и Паршивлюк выйдут с первых минут в матче «Урал» - «Анжи»Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала на матч седьмого тура чемпионата России.«Томь» - «Арсенал». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Томь» примет тульский «Арсенал».Валерий Непомнящий: В игре «Спартака» наконец-то появился балансРоссийский тренер Валерий Немомнящий рассказал, почему «Спартак» так удачно проводит сезон.Сергей Родионов: Зуеву нужно учиться терпеть. Это спортГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии имени Федора Черенкова – о сложностях молодых игроков красно-белых.Сергей Родионов: Каррера поговорил с ДавыдовымГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии имени Федора Черенкова – о Денисе Давыдове.Сергей Шавло: «Спартаку» нужно усилить линию атакиБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белым нужен еще один нападающий.Сергей Родионов: Тревожит количество моментов у ворот «Спартака»Сергей Родионов: Тревожит количество моментов у ворот «Спартака»Генеральный директор «Спартака» вспомнил, как он чуть не попал в школу «Локомотива», а также высказался о насущных делах красно-белых.Жонатас: Жулиано - очень известный в Бразилии футболистНападающий «Рубина» Жонатас поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в очередном туре РФПЛ.Игорь Лебедев: Если отменять в России лимит на легионеров - то полностью, без ограниченийЧлен исполкома РФС Игорь Лебедев поделился своим мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

Урал
Уралкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Павел Врба
Павел Врбавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения