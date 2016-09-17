Павел Врба: От этой игры я ожидал большего

Главный тренер «Анжи Павел Врба после победы над «Уралом» поделился своими впечатлениями от игры, сообщает наш корреспондент Данил Паливода.

- Признаюсь, что от этой игры я ожидал большего. Но мы рады, что удалось победить. Была тяжелая игра, особенно в концовке, когда «Урал» оказывал давление. Главная наша заслуга в том, что мы не дали создать практически ни одного голевого момента у своих ворот, а сами реализовали единственный момент, который у нас был.