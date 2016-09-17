Павел Врба: От этой игры я ожидал большего
Главный тренер «Анжи Павел Врба после победы над «Уралом» поделился своими впечатлениями от игры, сообщает наш корреспондент Данил Паливода.
- Признаюсь, что от этой игры я ожидал большего. Но мы рады, что удалось победить. Была тяжелая игра, особенно в концовке, когда «Урал» оказывал давление. Главная наша заслуга в том, что мы не дали создать практически ни одного голевого момента у своих ворот, а сами реализовали единственный момент, который у нас был.
Матч
Голы
Обертан 25 (0:1).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Кулаков, Меркулов, Динга (Павленко, 86), Фидлер, Емельянов, Серченков (Данцев, 78), Лунгу, Павлюченко, Чантурия (Конате, 67)
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Паршивлюк (Тигиев, 88), Маевский, Георгиевский, Бериша (Будковский, 65), Обертан (Иличевич, 75)
Предупреждения:
нет - Паршивлюк, 87; Иличевич, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция