Парный матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен на воскресенье

Парная встреча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье, 18 сентября.

Пары Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/Александр Недовесов должны были встретиться сегодня. Однако на на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве, где проходят соревнования, нет освещения, и из-за наступившей темноты было принято отложить матч.

Также в воскресенье будут сыграны две одиночные игры - между Андреем Кузнецовым и Михаилом Кукушкиным, а также Евгением Донским и Александром Недовесовым.