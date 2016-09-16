«Йокерит» по буллитам уступил «Авангарду»
«Йокерит» дома уступил «Авангарду» (3:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3.
Шайбы у хозяев забросили Джоуи Хишон, Мика Неми и Томми Хухтала, у гостей Александр Кучерявенко, Дмитрий Мальцев и Валентин Пьянов.
В серии буллитов победу омичам принес Максим Пестушко.
19 сентября «Йокерит» примет «Сибирь», а Авангард» в тот же день сыграет на выезде с минским «Динамо».
Матч
Йокерит - Авангард - 3:4 Б. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кучерявенко (Пьянов), 13:30 (0:1). Хишон (Хухтала, Кулда), 15:07 (1:1). Мальцев (Кучерявенко, Файзуллин), 24:36 (1:2). Ниеми (Йормакка, Керянен), 36:34 (2:2). Пьянов (Рой, Анелёв), 55:50 (2:3). Хухтала (Регин), 59:59 (3:3).
Победный буллит:
Пестушко - 3:4.
Место и дата
17 сентября 16:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция