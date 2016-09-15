Алексей Исаев: Ничья – закономерный результат матча с «Тамбовом»

Полузащитник «Зенита-2» Алексей Исаев поделился мнением о матче 13-го тура первенства ФНЛ против «Тамбова».

- Игра была тяжелая. Где-то мы не поймали свою игру, не получалось держать мяч. Моменты у нас были, надо просто забивать.

- Ожидали, что соперник будет столь агрессивно действовать в атаке и при стандартах?

- Думаю, большую часть из того, что они создали, мы им сами позволили сделать. Потому что где-то не добегали, не доигрывали. «Тамбов» - хорошая команда. Почти все команды в турнире очень ровные.

- «Зенит-2» может быть доволен этой ничьей?

- Мы в каждом матче играем на победу, но в этой встрече это действительно закономерный результат, - приводит слова Исаева официальный сайт «Зенита-2».

Напомним , «Зенит-2» и «Тамбов» в 13-м туре первенства ФНЛ сыграли вничью 0:0.

После этого матча команда Владислава Радимова с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» с 14 очками - на 13-м месте.





22 сентября «Тамбов» сыграет с основной командой «Зенита» в матче 1/16 Кубка России.





В 14-м туре «Зенит-2» в Петербурге сыграет против хабаровского «СКА», а «Тамбов» проведет матч против «Волгаря» в Астрахани.

В сезоне ФНЛ-16/17 Алексей Исаев провел три матча за сине-бело-голубых.