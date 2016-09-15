Алексей Исаев: Ничья – закономерный результат матча с «Тамбовом»
Полузащитник «Зенита-2»
Алексей Исаев поделился мнением о матче 13-го тура первенства ФНЛ против «Тамбова».
- Игра была тяжелая. Где-то мы не поймали свою игру, не получалось
держать мяч. Моменты у нас были, надо просто забивать.
- Ожидали, что соперник
будет столь агрессивно действовать в атаке и при стандартах?
- Думаю, большую часть из того, что они создали, мы им сами позволили сделать. Потому что где-то не добегали, не доигрывали. «Тамбов» - хорошая команда. Почти все команды в турнире очень ровные.
- «Зенит-2» может быть
доволен этой ничьей?
- Мы в каждом матче играем на победу, но в этой встрече это действительно закономерный результат, - приводит слова Исаева официальный сайт «Зенита-2».
Напомним , «Зенит-2» и «Тамбов» в 13-м туре первенства ФНЛ сыграли
вничью 0:0.
После этого матча команда Владислава Радимова с 21 очком занимает пятое
место в турнирной таблице, «Тамбов» с 14 очками - на 13-м месте.
22 сентября «Тамбов» сыграет с основной командой «Зенита» в матче 1/16
Кубка России.
В 14-м туре «Зенит-2» в Петербурге сыграет против хабаровского «СКА», а
«Тамбов» проведет матч против «Волгаря» в Астрахани.
В сезоне ФНЛ-16/17 Алексей Исаев провел три матча за сине-бело-голубых.
Матч
Состав
Тамбов: Смирнов, Михалёв, Овсиенко, Шляков, Трусевич, Чернышов (Спицын, 78), Зюзинс (Сорокин, 53), Шевчук, Дутов (Поярков, 60), Рыбин, Дорожкин (Алумона, 65)
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Костин, Зуев, Карпов, Камышев (Исаев, 46), Евсеев (Мустафин, 90), Чернов, Бавин, Гасилин (Долгов, 68), Ящук (Саламатов, 57)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
17 сентября 15:00, Спартак, Текстовая трансляция